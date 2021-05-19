Москва, , 12:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин сменил российского посла в Бангладеш. Соответствующие указы обнародованы 19 мая на официальном портале правовой информации.

Первым указом глава Российского государства освободил Александра Игнатова от данной должности.

«Назначить Мантыцкого Александра Викентьевича чрезвычайным и полномочным посла России в Народной Республике Бангладеш», — говорится во втором указе.

Отметим, Александр Мантыцкий находится на дипломатической службе с 1984 года. В Период с 2005 по 2010 год был генеральным консулом РФ в Мумбаи, а с 2014 по 2020 находился на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Афганистане