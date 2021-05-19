Лиски, Воронежская область, , 12:45 — REGNUM В Воронежской области при разработке карьера рабочий погиб под бульдозером. Следственные органы проводят проверку, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по регион Ольга Бовт.

Инцидент произошёл недалеко от села Старая Покровка Лискинского района Воронежской области днём 17 мая. Предварительно установлено, что при производстве работ в песчаном карьере 61-летний рабочий сельскохозяйственной организации оказался под гусеницами бульдозера. Когда пострадавшего смогли извлечь из-под техники, он уже не подавал признаков жизни. Экспертизой установлено, что причиной смерти стали множественные переломы.

Следователи проводят опросы очевидцев, сотрудников организации, изучают служебную документацию. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.