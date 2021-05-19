Вашингтон, , 12:52 — REGNUM США в своей северокорейской политике будут опираться на договорённости с Пхеньяном, достигнутые в ходе саммита в Сингапуре в 2018 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на координатора по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курта Кэмпбелла.

В письменном интервью агенству, представитель США отметил, что политика в отношении КНДР направлена не на враждебность, а на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Известно, что это первый случай когда высокопоставленный американский чиновник официально сообщил о том, что администрация Джо Байдена будет придерживаться сингапурских договорённостей.

«США готовы заниматься дипломатией для достижения конечной цели, а также работать над практическими мерами, который помогут добиться прогресса на пути к этой цели», — сказал координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США.

Затрагивая вопрос санкций в отношении КНДР, Кэмпбелл отметил, что они останутся в силе.