Душанбе, , 12:44 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров вылетел в Исландию, где у него пройдёт встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом 19 мая сообщил журналистам источник в российской делегации.

«Лавров программу пребывания в Душанбе и вылетает в Рейкьявик, где сегодня вечером у него запланирована двусторонняя встреча с главой МИД Исландии и переговоры с госсекретарем США Блинкеном», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков завил, что тема ближневосточного урегулирования будет одной из главных на сегодняшней встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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