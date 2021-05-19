Москва, , 12:43 — REGNUM Жители и гости Москвы вновь смогут наблюдать за зрелищной церемонией развода пеших и конных караулов в Кремле. Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны, первая в нынешнем сезоне церемония пройдёт 29 мая.

«29 мая 2021 года в Московском Кремле возобновляется проведение церемоний развода пеших и конных караулов Президентского полка», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Традиционно местом проведения мероприятия станет Соборная площадь Московского Кремля. Церемонии здесь будут проходить каждую субботу в полдень с мая по сентябрь.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка, которая проходит в столице с 2004 года, не проводилась.