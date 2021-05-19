Лос-Анджелес, США, , 12:43 — REGNUM В качестве главного злодея кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» может выступить Шума-Горат из комиксов Marvel. Об этом 18 июля сообщил портал Illuminerdi .

Согласно информации, предоставленной источниками издания, появление Шума-Гората будет связано с сюжетной линией Америки Чавес (Мисс Америка), которую сыграет Сочил Гомес. Предполагается, что этот персонаж продемонстрирует в фильме способность перемещаться по мультивселенной.

Для справки: Шума-Горат в комиксах Marvel — это монстр, правивший в период предыстории Земли, который требовал человеческих жертвоприношений. Впервые этот персонаж появился в рассказе Роберта Ирвина Говарда 1967 года «Проклятие золотого черепа», который сталчастью сборника The Howard Collector.

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