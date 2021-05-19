Самара, , 12:54 — REGNUM Крыша бывшего общежития загорелась и обрушилась в Самаре. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что площадь пожара в здании бывшего общежития составляет 500 кв. метров. Помещения в этом здании не эксплуатируются с 2018 года.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на пульт спасателям утром 19 мая. По тревоге были подняты 56 огнеборцев на 15 единицах техники.

«Подразделения работают по рангу пожара 1-БИС», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.