Белгород, 19 мая 2021, 12:46 — REGNUM Межрегиональный образовательный центр Черноземья создадут на базе НОЦ Белгородской области. Об этом 19 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
Инициативу создания образовательный центр озвучил врио губернатора Вячеслав Гладков на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня. НОЦ планируют расширить на Курскую, Орловскую, Калужскую и Брянскую области, договоренность с главами этих субъектов уже достигнута.
Белгородский НОЦ «Инновационные решения в АПК» был создан в апреле 2019 года в рамках реализации национального проекта «Наука» по указу Президента РФ.