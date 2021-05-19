Белгород, , 12:46 — REGNUM Межрегиональный образовательный центр Черноземья создадут на базе НОЦ Белгородской области. Об этом 19 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инициативу создания образовательный центр озвучил врио губернатора Вячеслав Гладков на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня. НОЦ планируют расширить на Курскую, Орловскую, Калужскую и Брянскую области, договоренность с главами этих субъектов уже достигнута.

«Уже сейчас научные организации этих регионов являются активными участниками совместных программ. Присоединение регионов позволит нам быстрее запустить прорывные научно-технологические проекты, создать и вывести на мировой рынок инновационные продукты, разработанные в рамках деятельности Центра» — сказал врио губернатора.

Белгородский НОЦ «Инновационные решения в АПК» был создан в апреле 2019 года в рамках реализации национального проекта «Наука» по указу Президента РФ.