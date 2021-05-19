Осло, , 12:54 — REGNUM За первые три месяца 2021 года года в Норвегии родилось на 700 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о существенном росте рождаемости в стране. Об этом сообщает норвежская газета VG.

Как пишет издание, данная тенденция нарушает стереотипы, которые чаще всего наблюдаются в периоды финансовой нестабильности и проблем со здоровьем. Число умерших в Норвегии также находится на низком уровне: за первые три месяца текущего года в стране умерло на 740 человек меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Количество людей, иммигрировавших в Норвегию, также меньше обычного. По словам Магнуса Хауга, советника Статистического управления Норвегии, число иммигрантов в Норвегию является самым низким с 2006 года, если не принимать во внимание данные за 2020 год.