Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:57 — REGNUM Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин («Единая Россия») не планирует переизбираться в законодательный орган власти в 2021 году. Об этом парламентарий заявил журналистам.

По словам Балыбердина, за время его депутатской деятельности к нему обращались граждане, которым он никак не мог помочь, несмотря на статус парламентария. «Я понял, что могу сделать для каждого больше, работая в органах исполнительной власти», — цитирует депутата интернет-газета «Знак».

Балыбердин уточнил, что ему уже поступали «определённые предложения» о его дальнейшем трудоустройстве, но говорить о них он пока отказывается. Тем не менее, парламентарий планирует работать дальше именно с жителями Нижнего Тагила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявился на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и Заксобрание региона по партийному списку. Ранее Бидонько уже был депутатом Госдумы от «Единой России».

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