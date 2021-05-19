Боровск, Калужская область, 19 мая 2021, 12:45 — REGNUM В Калужской области житель садоводческого некоммерческого товарищества «Солнечная поляна» Боровского района позвонил в Единую диспетчерскую службу «112» с просьбой о срочной помощи бобру, попавшему в западню на дачном участке. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Оказалось, что дикое животное попало на территорию дачи, двигаясь по руслу ручья, откуда свалилось в бетонный приямок у решётки перед сливной трубой и уже не смогло самостоятельно выбраться.
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