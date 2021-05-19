Москва, 19 мая, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Обязательное наличие домов ребёнка в женских колониях следует закрепить на законодательном уровне, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает 19 мая пресс-служба омбудсмена.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

По словам омбудсмена, речь идёт о серьёзной проблеме, которую нужно решать. Так, на сегодняшний день в 66 российских колониях содержатся более 24 тыс. женщин, но только при 13 таких учреждениях есть дома ребёнка, там вместе с матерями живут 338 детей.

«Предлагаю законодательно закрепить обязательное наличие домов ребенка в колониях, дабы не разлучать матерей с их детьми», — сказала Москалькова.

Читайте также: Министр юстиции заявил о снижении на 40% числа заключённых в России