Челябинск, , 12:32 — REGNUM В Копейске Челябинской области 22-летний гражданин напал на магазин и, угрожая оружием, похитил из кассы 15 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Налётчика задержали в одной из квартир Челябинска. Оказалось, что ранее он уже был судим, освободился два месяца назад. Задержанный рассказал стражам порядка, что похитил у своего родственника пневматический пистолет и совершил преступление. Похищенные деньги истратил на личные нужды.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит десять лет колонии. По решению суда он водворён в СИЗО.