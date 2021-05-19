Нью-Йорк, США, , 12:31 — REGNUM Сериал «Американские истории ужасов», являющийся спин-оффом оригинального шоу с похожим названием, выйдет в июле 2021 года. Об этом 19 мая сообщил портал Comicbook.

Спин-офф будет представлять собой сериал-антологию, каждый эпизод которого получит собственный сюжет. Глава телеканала FX Джон Ландграф сказал, что премьера десятого сезона «Американской истории ужасов» состоится сразу после завершения «Историй», а финальный эпизод продолжения оригинального шоу зрители увидят в Хэллоуин.

Ранее СМИ сообщили, что в рамках шоу «Американские истории ужасов» будет выпущено 16 серий. Сериал будет выходить на канале FX и потоковом сервисе Hulu.

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