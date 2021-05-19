Вашингтон, 19 мая 2021, 12:30 — REGNUM Женщины, работающие в американской корпорации Microsoft, подвергались неоднократным сексистским оскорблениям и нападкам. Об этом стало известно из появившихся внутренних жалоб компании, сообщает 18 мая New York Post.
Жалобы были частью иска против технологического гиганта. В 2015 году суд отказал в его рассмотрении, однако на фоне сообщений о том, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс «преследовал» женщин-сотрудников и даже имел роман с одной из них, эти заявления сотрудниц компании вновь привлекают к себе внимание.