Газа, Палестина, , 12:43 — REGNUM Общее число погибших в результате ударов израильской армии по территории сектора Газа палестинцев увеличилось до 219, из них более 60 — дети. Об этом 19 мая сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.

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«Общее число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, составило с начала эскалации конфликта 219 человек, в том числе 63 ребенка и 36 женщин», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на сегодняшний день общее количество палестинцев, раненных в результате израильских ударов, достигло 1350.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 19 мая в результате авиационных ударов израильской армии по территории сектора Газа погиб репортер и ведущий палестинского радио Saut Al Aqsa Юсеф Абу Хусейн.