Москва, , 12:30 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об ответственности всей редакции СМИ за цитирование запрещенной информации, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Редакция, главный редактор, журналист могут освобождаться от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо наносящих вред здоровью и (или) развитию детей, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста.

Это возможно если приводящиеся сведения являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных, другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.

Законом устанавливается, что если главного редактора цитируемого СМИ не смогут установить и привлечь к ответственности, то ответственность будет нести цитирующая редакция.

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