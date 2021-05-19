Москва, , 12:29 — REGNUM Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песня Manizha на конкурсе «Евровидение» ему «не зашла».

«Не понимаю я эту песню, не заходит она мне. Не могу заставить себя, чтоб она мне зашла. Я с самого начала её слушать не могу, она у меня вызывает раздражение, песня, не артистка, а песня», — сказал продюсер в эфире радио «Говорит Москва».

Он добавил, что не понимает, какое отношение к музыке имеет эта песня. «Просто какой-то ужас, а не песня, я не могу слушать и без звука смотрю», отметил он он. При этом он похвалил режиссуру выступления.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 мая на арене Ahoy в голландском Роттердаме прошёл первый полуфинал «Евровидения». Вместе с представительницей России в финал вышли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Литвы, Швеции, Бельгии, с Кипра, Мальты и Украины. Второй полуфинал пройдёт 20 мая.

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