Москва, 19 мая 2021, 12:29 — REGNUM Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песня Manizha на конкурсе «Евровидение» ему «не зашла».
Он добавил, что не понимает, какое отношение к музыке имеет эта песня. «Просто какой-то ужас, а не песня, я не могу слушать и без звука смотрю», отметил он он. При этом он похвалил режиссуру выступления.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 мая на арене Ahoy в голландском Роттердаме прошёл первый полуфинал «Евровидения». Вместе с представительницей России в финал вышли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Литвы, Швеции, Бельгии, с Кипра, Мальты и Украины. Второй полуфинал пройдёт 20 мая.
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