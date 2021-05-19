19 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Варшаве сейчас нужно многое переосмыслить. Ей нужно понять, остается ли для нее хоть какой-то политический потенциал в развитии региональных связей и сюжетов антироссийской направленности, например Люблинского треугольника или альянсов с прибалтийскими республиками. На наш взгляд, нет, да и не было его никогда. А значит, полякам потребуется придумать что-то новое.

Станислав Стремидловский, , 16:08 — REGNUM Посол Польши в России Кшиштоф Краевский, который вчера, 18 мая, вручил в Кремле верительные грамоты российскому президенту Владимиру Путину, устроил настоящий спектакль из этого события. По окончании церемонии Краевский посетил несколько московских достопримечательностей, придав их выбору символический и, по его словам, неслучайный характер.

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот Kremlin.ru

Как сообщает Польское агентство печати (PAP), посол возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий на проспекте академика Сахарова. Он пояснил, он хотел «воздать должное жертвам сталинских репрессий», отметив, что монумент был открыт лично Путиным в 2017 году в День памяти жертв политических репрессий, отмечаемый 30 октября. Краевский напомнил, что президент России тогда сказал, что репрессии были трагедией для всей нации и общества и ударом, последствия которого ощущаются до сих пор, что они не могут быть забыты или оправданы. «Я считаю, что это очень знаменательные слова», — подчеркнул посол. Следующим местом, куда он отправился, стал Соловецкий камень, посвященный памяти жертв политического террора в СССР. И завершил объезд Москвы возложением цветов к статуе польского папы Иоанна Павла II, который стоит в атриуме здания Библиотеки иностранной литературы. Как заявил Краевский, «я думаю, что этой встречей с Иоанном Павлом II мы застегнем застежку, которая нас, поляков и русских, объединяет. Я смотрю на наши отношения с некоторым оптимизмом и надеждой».

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» в 2017 году Kremlin.ru

Таким образом, публика была подготовлена к представлению кульминации сюжета, которой стала разнесенная во времени перекличка между российским президентом и польским послом. Характеризуя отношения между Варшавой и Москвой, Путин сказал в Кремле, что они, «конечно, могли бы быть содержательнее и продуктивнее, тем более что мы являемся соседями по Балтике. Накопившиеся же в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Мы именно за такой конструктивный подход». Складывалось впечатление, что российские власти тем самым посылали какой-то импульс своим польским коллегам, который те ожидали и рассчитывали услышать именно это. Потому что практически мгновенно последовала реакция Краевского, хотя в другой ситуации он мог бы либо не комментировать, либо взять паузу и запросить консультаций с МИД Польши. Как отметил посол, «это сигнал, который полностью соответствует восприятию наших с Россией отношений Польшей. Я выслушал эти слова, надеясь, что они являются сигналом с российской стороны для построения этих прагматичных, равноправных польско-российских отношений». По его словам, нашим странам еще предстоит пройти «трудный, ухабистый путь», но, «возможно, нам удастся построить хотя бы один мост хорошего сотрудничества».

Судя по тому, что этот обмен мнениями проправительственные польские издания подали в нейтральной форме и не последовали дополнительные разъяснения со стороны политологов и аналитиков, что-то готовится. А что? Напомним, что в мае прошлого года Варшава не стала продлевать полномочия своего посла Влодзимежа Марчиняка. После чего МИД выставил кандидатуру Краевского как его сменщика. Проходила она тяжело, были попытки противодействия со стороны комиссии Сейма Польши по иностранным делам, пока вечером 23 декабря польское посольство в России не сообщило о «назначении Кшиштофа Краевского на должность посла Республики Польша в Российской Федерации». К этому времени уже было очевидно, что Дональд Трамп не сможет оспорить избрание Джо Байдена президентом США, что дополнительно обязывало Варшаву к внесению корректив в свою политику на восточном направлении. Это было первым фактором. Вторым — проблема проекта «Северный поток — 2». Польские аналитики до последнего не хотели признаться самим себе, что газопровод будет достроен, и администрация Байдена, в отличие от предшественников, не станет идти на его срыв. Теперь для них смена подхода Вашингтона становится очевидной. Равно и как настойчивость нового президента США в организации встречи с Путиным.

Церемония вручения верительных грамот. Кшиштоф Краевский крайний слева Kremlin.ru

Варшаве сейчас следует многое переосмыслить. Ей нужно понять, остается ли для нее хоть какой-то политический потенциал в развитии региональных связей и сюжетов антироссийской направленности, например Люблинского треугольника или альянсов с прибалтийскими республиками. На наш взгляд, нет, да и не было его никогда. А значит, полякам потребуется придумать что-то новое. Любопытной в этой связи представляется фраза российского президента о том, что с Польшей «мы являемся соседями по Балтике». Действительно, с 2014 года польско-российские отношения всё больше вертелись вокруг «украинского вопроса», в то время как остальная проблематика была подзабыта. Но Варшаве и Москве есть о чём поговорить относительно прибалтийского региона. И дело не только в том, что можно восстановить режим малого приграничного передвижения между Калининградской областью и воеводствами Польши. Нашим двум странам пора обсудить, как в целом мы видим ситуацию в Прибалтике, какие перспективы и возможности она представляет, что мешает на пути продвижения интересов. Хотя, конечно, это не исключает и постепенного разрешения сложностей, связанных с Украиной и Белоруссией. Время покажет, как стороны будут двигаться навстречу друг другу. Однако первые шаги уже делаются.