Стокгольм, , 12:32 — REGNUM Террористические атаки в метро и другие крупные аварии влияли на то, как мы пользовались общественным транспортом в течение долгих лет. Однако пандемия коронавируса рискует надолго изменить поведение людей в данном вопросе. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Эти кризисы показали, что через некоторое время пользование общественным транспортом возвращается к докризисной ситуации», — отметил в разговоре с журналистами SVT Джон Халтен, занимающийся проблемами общественного транспорта.

Что отличает пандемию коронавируса от предыдущих кризисов, затронувших общественный транспорт, так это то, что она длится так долго. По мнению исследователей, это может означать, что привычки в отношении совершения поездок начали стабилизироваться и не могут полностью вернуться в прежнее состояние.

«Раньше у нас не было кризиса такого масштаба, поэтому, вероятно, следует быть немного осторожнее при интерпретации результатов предыдущих исследований», — добавил Халтен.