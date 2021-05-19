В Костромской области треснула дорога за 50 миллионов рублей
Кострома, 19 мая, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Шарьинском районе Костромской области треснула дорога, отремонтированная за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.
Ремонтом 1,3 километрового подъезда к птицефабрике «Птицевод» в селе Павлово занималось ОГБУ «Костромаавтодор». Дорога была отремонтирована в октябре 2020 года по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий», однако уже весной 2021 года на ней были обнаружены трещины.
Ранее наблюдатели рассматривали аналогичную проблему, касающуюся дороги в посёлке Красная Поляна Островского района. Ремонт этой трассы за 45 миллионов рублей также выполнил «Костромаавтодор». Спустя несколько месяцев после обновления 2,5 километровая трасса пошла трещинами. Их до сих пор «латают» битумом. Активисты ОНФ направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить качество ремонта и дать оценку действиям дорожников.