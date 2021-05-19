Кострома, 19 мая, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Шарьинском районе Костромской области треснула дорога, отремонтированная за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

ОНФ Трещина на отремонтированной в 2020 году дороге в Шарьинском районе

Ремонтом 1,3 километрового подъезда к птицефабрике «Птицевод» в селе Павлово занималось ОГБУ «Костромаавтодор». Дорога была отремонтирована в октябре 2020 года по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий», однако уже весной 2021 года на ней были обнаружены трещины.

«К нам обратился житель г. Шарьи, сам по образованию дорожник. Он был возмущен тем, как «перезимовала» долгожданная дорога. По его словам, он еще осенью обратил внимание на нарушение технологии. Уже до приемки работ было видно, что необходимо снять верхний слой асфальта и уложить новый по ГОСТу по всей протяженности, включая съезды с дороги. Весна показала, что он был прав. Активисты ОНФ выехали на место и убедились, что новая трасса требует ремонта», — рассказал модератор региональной тематической площадки «Безопасные и качественные дороги» Георгий Тащиев.

Ранее наблюдатели рассматривали аналогичную проблему, касающуюся дороги в посёлке Красная Поляна Островского района. Ремонт этой трассы за 45 миллионов рублей также выполнил «Костромаавтодор». Спустя несколько месяцев после обновления 2,5 километровая трасса пошла трещинами. Их до сих пор «латают» битумом. Активисты ОНФ направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить качество ремонта и дать оценку действиям дорожников.