Липецк, , 12:27 — REGNUM В Липецкой области 19 мая подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 30 тыс. 983 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 28 тыс. человек были выписаны после курса лечения, в том числе 89 — за последние сутки.