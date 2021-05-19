Москва, , 12:27 — REGNUM Призыв США объявить «дипломатический бойкот» XXIV зимней Олимпиаде в Пекине не содержит никакой дипломатии, об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 19 мая журналистам.

Рябков отметил, что понятие «дипломатический бойкот» ему неизвестно, но форма призыва к бойкоту совершенно недипломатическая.

«Там вообще дипломатией не пахнет, а пахнет чем-то другим, неприятным, в Конгрессе США», — добавил заместитель министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество объявить «дипломатический бойкот» Олимпиаде в Пекине. Поводом являются предположения о массовых репрессиях, которые якобы проводят китайские власти в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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