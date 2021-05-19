Стокгольм, , 12:29 — REGNUM Ответ на вопрос, как образовались две ранее незамеченные пробоины в корпусе пассажирского парома «Эстония», затонувшего в 1994 году, еще предстоит выяснить. Шведская Комиссия по расследованию несчастных случаев начнет проводить расследование не ранее весны следующего года. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.

«Понимаю, если люди считают, что это тянется слишком долго», — заявил радиостанции Йонас Бэкстранд, заместитель генерального директора Комиссии по расследованию несчастных случаев.

Напомним, что ранее пробоины в корпусе судна были обнаружены, когда режиссеры-документалисты телеканала Discovery опустили на глубину специального робота для снятия документального фильма. Это привело к требованиям о проведении новых расследований катастрофы, унесшей жизни 852 человек.