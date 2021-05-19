Москва, , 12:25 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, исключающий возможность заключения управляющими компаниями (УК) агентских договоров с коллекторами, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

«Мы закрываем лазейку и тем самым защищаем жителей от действия коллекторских агентств», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Павел Качкаев («Единая Россия»).

Запрещается управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по ЖКХ или выдачи им доверенности.

Заключенные сделки будут признаваться ничтожными.

Также вводится обязательное требование, согласно которому, в случае уступки прав требований профессиональному участнику рынка, жильцы сохранят все права и новая управляющая компания будет обязана полностью выполнить обязательства, принятые на себя предыдущей компанией.

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