Москва, 19 мая, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, исключающий возможность заключения управляющими компаниями (УК) агентских договоров с коллекторами, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

«Мы закрываем лазейку и тем самым защищаем жителей от действия коллекторских агентств», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Павел Качкаев («Единая Россия»).

Запрещается управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по ЖКХ, или выдача им доверенности.

Заключенные сделки будут признаваться ничтожными.

Также вводится обязательное требование, согласно которому, в случае уступки прав требований профессиональному участнику рынка, жильцы сохранят все права и новая управляющая компания будет обязана полностью выполнить обязательства, принятые на себя предыдущей компанией.