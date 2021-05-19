Прибайкальский район, Бурятия, , 12:25 — REGNUM В Бурятии на окраине села Турунтаево 18 мая нашли тело 15-летнего подростка. Рядом также найдено несколько пустых газовых баллончиков для бытовых приборов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следователи начали по этому факту проверку. Предварительно установлено, что компания подростков, в числе которых был и погибший, после занятий направилась на окраину.

«Один из них принес несколько газовых баллонов для туристических горелок, после чего на протяжении нескольких минут вздыхал их содержимое, накрыв голову курткой. Затем он внезапно вскочил на ноги, стал хаотично бегать, а через некоторое время упал и скончался», — отметили в ведомстве.

Друзья школьника позвонили в скорую. В настоящее время для установления причины смерти назначена экспертиза. Предположительно, подросток мог скончаться от острого отравления бытовым газом. Как отмечается, даже однократное вдыхание бутана, изобутана и пропана, которые входят в состав баллончиков, может привести к смерти.

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