Ярославль, , 12:25 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск Ольги Брой о восстановлении на работе к муниципальному казённому учреждению «Агентство по строительству города Ярославля». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил юрист, представлявший интересы истицы.

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Ольга Брой является женой общественника Андрея Броя, известного своей критикой мэра Ярославля Владимира Волкова. В частности, Брой был одним из организаторов сбора подписей за отставку мэра. Как раз после этой акции, в январе 2021 года, сотрудница муниципального учреждения получила уведомление о сокращении и впоследствии уволена.

«Мы полагаем, что была нарушена процедура сокращения, на это указала и прокуратура в своём заключении. В агентстве аналогичной деятельностью занимались два специалиста. У Ольги Брой профильное образование, а также двое несовершеннолетних детей. При сокращении штатов должны были сократить должность, на которой работал человек без соответствующего образования и без детей, но сократили должность, на которой работала Ольга Брой», — рассказал юрист.

В структурах мэрии женщина работала с 2012 года, имеет благодарность директора департамента архитектуры. Как полагает юрист, женщина пострадала «за фамилию».

«Фамилия редкая, полагаю, на это обратили внимание. Конечно, доказать это невозможно, в суде шла речь о формальных процедурах. Отмечу, что к этому процессу у мэрии было повышенное внимание. Интересы «Агентства по строительству» представляла по доверенности заместитель начальника отдела правового управления мэрии. Обычно чиновники этого уровня не ходят на процессы, которых в городе сотни», — рассказал юрист.

Не исключено, что решение районного суда будет обжаловано. При этом такие решения подлежат исполнению немедленно: с 20 мая Ольга Брой выходит на работу.

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