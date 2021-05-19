В Ярославле суд восстановил на работе уволенную жену общественника
Ярославль, 19 мая, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск Ольги Брой о восстановлении на работе к муниципальному казённому учреждению «Агентство по строительству города Ярославля». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил юрист, представлявший интересы истицы.
Ольга Брой является женой общественника Андрея Броя, известного своей критикой мэра Ярославля Владимира Волкова. В частности, Брой был одним из организаторов сбора подписей за отставку мэра. Как раз после этой акции, в январе 2021 года, сотрудница муниципального учреждения получила уведомление о сокращении и впоследствии уволена.
В структурах мэрии женщина работала с 2012 года, имеет благодарность директора департамента архитектуры. Как полагает юрист, женщина пострадала «за фамилию».
Не исключено, что решение районного суда будет обжаловано. При этом такие решения подлежат исполнению немедленно: с 20 мая Ольга Брой выходит на работу.