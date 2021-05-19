Пермь, , 12:25 — REGNUM В Пермском крае выявлен факт поставки контрафактных средств индивидуальной защиты. Об этом в своем сообщает Instagram-акаунте сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, закупку СИЗов для медучреждений провели в 2020 году. По условиям контракта поставщик был обязан поставить новый товар, серийно выпускаемый и без дефектов.

«Между тем, поставленный товар оказался товаром ненадлежащего качества, при этом производитель подтвердил, что данные средства индивидуальной защиты им не производились», — сказали в министерстве и добавили, что в правоохрательные органы направлено заявление с просьбой о проведение проверки.