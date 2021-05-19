Волгоград, , 12:26 — REGNUM В Волгоградской области 19 мая выявлено 90 носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем сутками ранее. В стационарах находятся 1502 пациента. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались ещё шесть человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области зарегистрировано 58 700 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 55 998 человек, в том числе 93 пациента завершили лечение за минувшие сутки. В стационарах продолжают получать помощь 1494 взрослых и восемь детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1476 пациентов.

Подтверждена смерть от осложнений при коронавирусе ещё у шести человек. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 1226 смертельных случаев СОVID-19.