Курск, , 12:24 — REGNUM В Курской области по состоянию на 19 мая зарегистрировано 775 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 35 тыс. 847 пациентов, в том числе 97 — за последние сутки.

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