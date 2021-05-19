Курск, 19 мая 2021, 12:24 — REGNUM В Курской области по состоянию на 19 мая зарегистрировано 775 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждены четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 35 тыс. 847 пациентов, в том числе 97 — за последние сутки.
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