Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM По уточненным данным, из-за грозы и штормового ветра до 20 м/с вечером 18 мая в Петербурге на проезжую часть и тротуары упало 161 дерево. Работы по устранению последствий непогоды продолжаются, сообщили 19 мая в городском комитете по благоустройству.

Больше всего деревьев — 114 — потерял из-за шторма Приморский район Петербурга; 31 дерево упало в Петроградском районе, 6 — в Выборгском, 5 — в Невском, 3 — в Колпинском районе.

«В настоящее время дороги расчищены, устанавливается принадлежность территорий, где упали деревья. Дорожные и садово-парковые предприятия приступили к распилу ветровальных деревьев и вывозу древесных остатков», — отмечают в Смольном.

Напомним, при грозе и шторме в Петербурге пострадали четыре человека, двое из них, в том числе ребенок, госпитализированы.

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