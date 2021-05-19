19 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 16:30 — REGNUM Удачное выступление российской певицы Манижи в полуфинале песенного конкурса «Евровидение-2021», благодаря которому ей открылась дорога в финал, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 мая в социальной сети Facebook.

Манижа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отличное выступление, очень глубокий смысл в песне. Манижа большая молодец! Очень понравилось выступление!» — пишет Марина А.

Многие пользователи выразили слова поддержки российской артистке и отметили, что им очень сильно понравилось её выступление на «Евровидении».

"Голос сильный, а слова, я думаю, в жюри не поняли! А вообще всё прошло очень красочно и здорово! Манижа, удачи тебе, и всё будет хорошо!» — обращается Люция К.

Некоторые комментаторы отметили, что песня им как не нравилась, так и не нравится, но они тем не менее рады, что певице удалось пробиться в финал песенного конкурса.

«Моё мнение не изменилось. Ни песня, ни выступление до сих пор не нравятся от слова совсем. Сама же Манижа как человек понравилась мне после её интервью. Понравилось в самом выступлении оформление картинами и то, что сделали вставку с пением женщин. А так… Очень и очень слабо. Голосовать в этом году за эту песню точно не будут. Но фраза из песни теперь прицепилась: «Чего ждать, встала и пошла», — написала Svetlana A.

Выступление Манижы Цитата из видео «Manizha — Russian Woman — LIVE — Russia 🇷🇺 — First Semi-Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com

Часть людей решила оценить реакцию некоторых зрителей, которые оставили свои комментарии под выступлением Манижи на видеохостинге YouTube. Люди не поверили в искренность слов о том, что эта песня смогла вызвать у людей слёзы.

«Только от неустойчивой психики можно над такой песней плакать! Это просто пиар, красивые слова и только! Я плачу только, когда поют: «Вставай страна огромная». Что касается выступления, я болела за российский флаг! Хотелось бы услышать большего на финале от Манижи! Надеюсь, что ей удастся в финале попасть в первую десятку!» — поделилась своим мнением Оксана Г.

Ряд пользователей отметили, что успех Манижи объясняется тем, что её конкуренты на конкурсе оказались намного более блёклыми и неинтересными, поэтому у неё есть высокий шанс занять одну из верхних позиций на мероприятии.

«Из любопытства посмотрела немного начало конкурса, и на фоне других, абсолютно неинтересных Манижа выглядит действительно ярким пятном, особенно в своём оригинальном костюме», — заметила Елена С.

Выступление Манижы Цитата из видео «Manizha — Russian Woman — LIVE — Russia 🇷🇺 — First Semi-Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com

Нашлись и те, которые бы очень не хотели победы Манижи, чтобы «Евровидение» в следующем году не приехало к нам в страну.

«Мне на это абсолютно всё равно. Только лишь бы она не выиграла. Потому что этот вертеп в России не нужен», — считает Анна Т.

Напомним, 18 мая российская певица Манижа прошла в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021».