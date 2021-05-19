Копенгаген, , 12:26 — REGNUM Таяние ледяного щита Гренландии приближается к точке невозврата, после чего наступят необратимые, самоусиливающиеся эффекты, что в свою очередь означает, что даже если выбросы углекислого газа во всем мире упадут до нуля, процесс таяния остановить будет невозможно. Об этом, ссылаясь на результаты нового исследования, сообщила британская газета The Guardian.

Согласно исследованию, опубликованному в британской The Guardian, таяние льда, вероятно, повысит глобальный уровень моря на один-два метра в следующие несколько столетий. Новое исследование Потсдамского института климатических исследований и Арктического университета в Норвегии, на которое обращает внимание издание, касается возможного порога таяния одного из пяти крупнейших ледников Гренландии — Якобсхавна. По словам исследователей, он тает быстрее всего.

«Мы находимся в приграничной зоне, и с каждым годом, когда продолжаются выбросы углекислого газа, вероятность пересечения точки невозврата увеличивается», — отметил Никлас Боерс из Потсдамского института климатических исследований в Германии, который провел исследование совместно с Мартином Рипдалом из Арктического университета в Норвегии.