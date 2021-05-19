Курск, , 12:22 — REGNUM В Курской области 19 мая зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 37 тыс. 687 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 35 тыс. 847 пациентов, в том числе 97 — за последние сутки.