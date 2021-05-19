Берлин, 19 мая, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Концерн Daimler и китайский холдинг Geely представят новый кроссовер Smart осенью 2021 года. Тизерные изображения автомобиля распространила пресс-служба немецкой компании.

Пресс-служба Daimler Тизер кроссовера Smart

Производство новинки будет налажено на территории Китая. По своим размерам кроссовер Smart будет более крупным автомобилем по сравнению с другими моделями марки Smart.

В основу архитектуры новой модели ляжет электрическая модульная «тележка» SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанная Geely. На этой платформе уже изготавливается модель Zeekr 001.

За техническую часть электрокроссовера отвечает компания Geely, а внешний вид модели разрабатывают немецкие специалисты совместно с главным дизайнером концерна Daimler Гордоном Вагенером.

Ожидается, что премьера концепта электрического кроссовера Smart состоится в сентябре 2021 года на автосалоне IAA в Мюнхене, а товарная версия новинка появится в 2022 году.

Ранее компания Geely представила 114-сильный седан Emgrand третьего поколения, выполненный в стиле флагманской модели Preface. Габаритные размеры новинки составляют 4638×1820×1460 мм. Продажи машины стартуют в Китая летом нынешнего года.

Читайте также: Ателье Brabus представило свою версию электрокара Smart