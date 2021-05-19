Самара, , 12:23 — REGNUM 131 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 63 657 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего в регионе скончались 1767 пациентов с COVOD-19, в том числе за минувшие 24 часа была констатирована смерть 15 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с этой инфекцией 60 749 человек, в том числе в прошедшие сутки в регионе победили вирус 107 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 мая в регионе выявили 113 новых носителей коронавируса.