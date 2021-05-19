Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону выдала повторное разрешение на разработку документации по планировке территории старого аэропорта на проспекте Шолохова, сообщается на сайте мэрии.

К этой работе допущена компания «Аэро-Сити» (дочерняя компания ГК «Ренова» Виктора Вексельберга). Документ разрешающий ООО провести разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории воздушной гавани опубликован на сайте городской администрации.

Власти предполагают, что на месте бывшей аэрогавани возведут 3,5 млн кв. метров зданий различного назначения. Это и жилые дома, и социальные объекты, и бизнес-центры. Участие в реализации масштабного проекта примет финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», пишет издание «Город N».

ИА REGNUM сообщало, что застройка территории закрытого в декабре 2017 года аэропорта в Ростове-на-Дону займёт 20 лет. Такое мнение ранее высказал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко. К 2040 году, считает он, здесь появится 1,6 млн кв. метров жилья.

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