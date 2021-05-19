Москва, , 12:19 — REGNUM Подписан указ о создании Президентский фонд культурных инициатив, основой деятельность которого станет поддержка проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

«На мой взгляд, указ главы государства о создании Президентского фонда культурных инициатив — это конкретный шаг в реализации принятой в прошлом году поправки в Конституцию РФ о том, что культура должна поддерживаться и охраняться государством», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России, председатель Комиссии ОПРФ по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова.

«Такое внимание к сфере культуры совершенно оправданно и необходимо, ибо никакое развитие науки и экономики, никакие самые современные технологии не смогут сформировать человеческую личность, если в этом процессе не будет задействована культурная составляющая. Ведь культура — это не только совокупность произведений живописи, литературы, музыки, знание истории и философии. Это то, что в конечном итоге делает каждого из нас уникальной личностью, формируя при этом общий культурный код нации, общую историческую память и образ будущего. «Именно культура влияет на нашу систему ценностей, представления о добре и зле, хорошем и плохом. «Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, черствых к добру, беспамятных к прошлому. А для этого нужны знания, нужна интеллигентность, дающаяся культурой», — сказал когда-то академик Дмитрий Лихачев. Думаю, что, если бы формат государственных документов допускал эпиграфы, то эта цитата идеально подошла бы к новому указу», — продолжила эксперт.

«Мысль о необходимости создания подобного Фонда не раз звучала в профессиональном сообществе. В частности, два года назад, когда в Общественной палате РФ обсуждалась концепция нового закона о культуре, этот вопрос уже поднимался. И это прекрасно, что президент России услышал представителей экспертного сообщества.

Успешный опыт работы Фонда президентских грантов показал, что у общественных организаций имеется огромный интерес к грантовым конкурсам, и что им есть что для них предложить. Например, в рамках последнего конкурса на проекты в сфере культуры было выделено порядка 500 миллионов рублей.

Создание Президентского фонда культурных инициатив, безусловно, позволит значительно увеличить количество реализуемых проектов. Появляется еще одна институция, которая будет поддерживать творческие инициативы, направленные на развитие человеческой личности, формирование нравственных ориентиров в сегодняшнем непростом мире.

А судя по составу координационного комитета нового Фонда, будущий отбор будет профессиональным и серьезным, и только самые лучшие проекты получат поддержку», — подчеркнула Ирина Великанова.