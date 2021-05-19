Воронеж, , 12:19 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области 19 и 20 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«С18:00 19 мая до 18:00 20 мая 2021 года местами по Воронежской области и в Воронеже ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Призываем соблюдать осторожность и заранее позаботиться о сохранности своего имущества!» — сообщили в ГУ МЧС по региону.

По прогнозам Воронежского гидрометцентра, днём 19 мая в Воронеже температура воздуха составит +21…23°, будет облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер южный 8−13 м/с. 20 мая будет чуть прохладнее — до 20° тепла днём, также ожидается дождь.