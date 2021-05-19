Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:19 — REGNUM Двое пятиклассников новокузнецкой школы, где сегодня утром, 19 мая, были госпитализированы 11 детей, находятся в реанимации. Об этом сайту VSE42.Ru сообщили в министерстве образования и науки Кемеровской области.

Уточняется, что они переведены в реанимацию для наблюдения, при этом чувствуют себя нормально. Остальные девять госпитализированных детей находятся в удовлетворительном состоянии. Всем школьникам проводится детоксикация.

Напомним, что сегодня, 19 мая, в одной из школ Центрального района Новокузнецка учителя и ученики почувствовали першение в горле. Были госпитализированы 11 школьников.

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