Иерусалим, , 12:22 — REGNUM Министр энергетики Израиля, наблюдатель в кабинете безопасности Юваль Штайниц считает, что ЦАХАЛ должен временно захватить Газу, чтобы разоружить ХАМАС. Об этом он заявил в интервью Ynet в среду, 19 мая.

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По словам Штайница, речь идёт о нескольких неделях захвата. Он считает, что такой поворот событий неизбежен. Этот день не наступил по самым разным причинам, по мнению министра, но наступит, если не сейчас, то в ближайшие годы.

«Никто не разоружит ХАМАС, если мы не сделаем этого силой, — добавил Штайниц. — Идея захвата Газы для полного уничтожения террористических организаций сопряжена с большими издержками. Вот почему я понимаю людей, которые думают иначе, чем я, и которые возражают против идеи в один прекрасный день совершить наземное вторжение и свергнуть режим ХАМАС».