Ташкент, , 12:18 — REGNUM Узбекистанский блогер получил 15 суток административного ареста за видеоролик с монументом Скорбящей матери, сообщили в пресс-службе УВД.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором 37-летний житель Андижана притворяется спящим на памятнике Скорбящей матери. Блогер говорит на видео: «Я лежу в объятьях матери. Кто это? Ты её знаешь? Я не знаю, кто она».

Мужчину привлекли к ответственности по ст. 183 Кодекса об административной ответственности («Мелкое хулиганство»). Нарушитель также почистил памятник.

Ранее узбекистанский блогер Иномжон Пардаев получил 15 суток ареста за съемку видеоролика у памятника поэту Алишера Навои в Каттакургане.

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