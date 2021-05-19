Рязань, , 17:23 — REGNUM В Рязанской области 19 мая подтверждено ещё 50 случаев заражения коронавирусом, что на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после лечения 55 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,17%. Всего в Рязанской области выявлено 28 663 носителя коронавируса. Справились с заболеванием 27 148 человек. В лечебных учреждениях находятся 279 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба, подтверждена смерть от осложнений при коронавирусе ещё у пяти человек. Таким образом COVID-19 стал причиной смерти 496 пациентов.