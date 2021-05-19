Бишкек, , 12:17 — REGNUM Киргизский сом находится в свободном обращении и не привязан к чему-либо. Об этом заявил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов, выступая на заседании парламента Киргизии сегодня, 19 мая.

Отвечая на вопросы депутатов, он сообщил, что слова экс-президента республики Аскара Акаева о привязанности киргизской национальной валюты к «Кумтору» не соответствуют действительности.

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Между тем, глава финансового регулятора отметил, что судебные разбирательства с канадским инвестором, разрабатывающим крупнейшее в Туркестанском регионе золоторудное месторождение «Кумтор», могут косвенно негативно повлиять на нацвалюту.

«В частности речь идет про приток иностранных инвестиций, внутренний отток капитала и денежные переводы. Но мы готовы к этим последствиям», — пояснил Толкунбек Абдыгулов.

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