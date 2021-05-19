Москва, , 14:56 — REGNUM Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка в одном из интервью высказала своё отношение к популярным российским артистам. Об этом 19 мая сообщает издание StarHit.

По данным издания, Инстасамка рассказала, что некоторые звёзды шоу-бизнеса в погоне за любовью фанатов забывают про уважение к окружающим. «С какими-то мелкими блогерами, людьми, которые себя считают самыми лучшими, не очень приятно общаться. Ну, с Клавой Кокой, например. А вот Аллу Пугачеву не трогайте, она офигенная. И Бузова хорошая такая женщина», — считает блогер.

Ранее Клава Кока отказала Инстасамке в совместной записи песни. Причиной стал конфликт блогера с визажистами, в ходе которого она выгнала персонал за опоздание и засняла это на видео.

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