Чебоксары, , 12:16 — REGNUM Дело по заявлению о ликвидации чебоксарского банка «Мегаполис», который остался без лицензии, приостановлено. Это следует из картотеки Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сегодня, 19 мая, состоялось предварительное судебное заседание по заявлению Центрального банка России в отношении банка «Мегаполис». Регулятор требовал ликвидировать кредитную организацию. Суд приостановил производству по данному делу.

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Отметим, что в Арбитражном суде Чувашии в настоящее время находится другой иск ЦБ в отношении «Мегаполиса»: Центробанк требует признать ответчика банкротом, указав 3 824 637 рублей исковых требований. Рассмотрение назначено на 7 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у ООО «Мегаполиса» (г. Чебоксары) Центральный банк России отозвал 26 марта 2021 года. По данным на 29 апреля, 5 тыс. вкладчиков получили 2,7 млрд рублей страховых выплат.

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