Бишкек, , 12:16 — REGNUM В середине мая 2021 года стоимость килограмма баранины в среднем по Киргизии составила 460 сомов (402 рубля), что на 32,6% или на 113 сомов (99 рублей) больше, чем в мае 2020 года. Об этом сообщили в госагентстве антимонопольного регулирования республики.

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Цены на говядину за год выросли до 444 сомов (388 рублей) за килограмм, то есть на 27,2% или на 95 сомов (83 рубля) по сравнению с маем прошлого года.

Средняя стоимость куриных яиц сейчас достигает 98 сомов (86 рублей) за десяток. За год цена на них увеличилась на 32% или на 24 сома (21 рубль).

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