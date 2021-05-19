Посёлок Дальний, Иркутская область, 19 мая, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В посёлке Дальнем Нижнеилимского района 19 мая произошёл крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Иркутской области, на данный момент в населенном пункте полыхают 17 домов, из которых 13 нежилых и четыре жилых дома. Существует угроза дальнейшего распространения огня.

tpsdave Пожарная машина

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Погибших и пострадавших нет. Население временно размещено в здании администрации. Из-за отсутствия дорожного сообщения с населенным пунктом и паромной переправы через реку Илим руководством Главного управления МЧС России по Иркутской области было принято решение о доставке к месту пожара авиацией МЧС России 10 спасателей специализированной пожарно-спасательной части с необходимым оборудованием для тушения.

Также из районного центра — города Железногорска-Илимского — следует вертолёт Ми-8 авиалесоохраны с 15 десантниками. Всего в населенном пункте 48 домов, из них 13 нежилых домов и 35 жилых с населением 68 человек, из них один ребенок.

На место происшествия вылетел первый замгубернатора Иркутской области Андрей Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за последние сутки, 18 мая, произошло два природных пожара, оба — в Братском районе.

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